Азербайджан планирует экспорт электроэнергии в Болгарию транзитом через Турцию – Азерэнержи

Азербайджан планирует начать экспорт электроэнергии в Болгарию через территорию Турции, сообщил глава АО «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев.

«Руководством Азербайджана несколько лет назад была поставлена задача по экспорту электроэнергии в Турцию и постепенному наращиванию его объемов и в настоящее время работа в этом направлении продолжается. Отрадным является факт того, что с этого года обеспечивается экспорт (азербайджанской –ИФ-Аз) электроэнергии через Турцию в Грецию. Теперь начались переговоры по поставкам электроэнергии из Азербайджана в Болгарию посредством Турции», - отметил Э.Пирвердиев в своей статье, опубликованной в среду в официальной печати.

Глава «Азерэнержи» не уточняет, о каких объемах экспорта электроэнергии в Болгарию идет речь. Он также указал, что в настоящее время Азербайджан занимает важную позицию в балансе электрической энергии Турции.

Кроме того, по словам Э.Пирвердиева, в настоящее время ведутся работы по созданию энергетического коридора «Север-Юг» между Ираном, Азербайджаном и Россией, а также энергокоридора «Восток-Запад», предусматривающем объединение энергосистем Азербайджана, России и Грузии, а также Азербайджана, Грузии и Ирана.

«Надеюсь, что безотлагательные меры по наращиванию генерирующих мощностей энергосистемы и модернизации передающей инфраструктуры, учитывая выгодное географическое положение Азербайджана, позволят стране стать ведущей в регионе по экспорту и транзиту электроэнергии», - подчеркнул он.

Как сообщалось, Азербайджан в 2017 году экспортировал 1 млрд 160 млн 196,03 тыс. кВт/час на сумму $50 млн 968,96 тыс. общем объеме экспорта в Россию было экспортировано 124 млн 413,86 тыс. кВт/час электроэнергии на сумму $7 млн 107,08 тыс., в Грузию – 891 млн 22,52 тыс. кВт/час на $37 млн 573,68 тыс., в Турцию – 101 млн 469,64 тыс. кВт/час на $5 млн 73,48 тыс., в Иран – 43 млн 290 тыс. кВт/час на сумму $1 млн 214,71 тыс.

Н.Аббасова