Над Эр-Риядом уничтожена выпущенная по городу ракета

Четыре громких хлопка прозвучали в столице Саудовской Аравии, сообщает в среду саудовский телеканал "Аль-Арабия".

Представители армии Саудовской Аравии проинформировали, что по городу была выпущена ракета, которая была перехвачена и уничтожена.

Ранее ракеты в сторону Эр-Рияда неоднократно выпускали йеменские повстанцы-хуситы.