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СНГ 09.05.2018 16:39

Служба безопасности Украины заявила о выдворении в РФ и Казахстан спецкоров российских телеканалов

Сотрудники Службы безопасности Украины принудительно вернули в Российскую Федерацию и Казахстан специальных корреспондентов российских телеканалов "Первый канал" и "Россия" Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что по замыслу российских пропагандисток отснятые Валентиной Соловьевой и Ольгой Юрьевой видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения", - отметили в СБУ.

"В связи с тем, что деятельность российской пропаганды вредит национальной безопасности Украины и ее суверенитету, территориальной целостности и конституционному строю 9 мая 2018 года Соловьева принудительно возвращена в РФ, а Юрьева - в Казахстан с запретом въезда в нашу страну сроком на три года", - сказано в сообщении СБУ.

Служба безопасности Украины напоминает, что согласно указу президента Украины №133 от 15 мая 2017 года к российским "Первому каналу" и "Россия" применены специальные ограничительные мероприятия по деятельности на территории Украинского государства.

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Тэги: УКРАИНА, РФ, КАЗАХСТАН, СБУ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]