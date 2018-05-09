В Московской области РФ открылся памятник азербайджанской нефти за вклад в победу в ВОВ

Монумент «Нефтяная вышка» за вклад азербайджанской нефти в победу в Великой Отечественной войне (ВОВ) открылся в Истринском районе Московской области, сообщает истра.рф

«Открытие памятника состоялось в преддверии 73-й годовщины Великой Победы на территории Ленино-Снегирёвского военно-исторического музея Истринского района. Это уменьшенная копия нефтяной вышки в Баку, благодаря которой в военные годы добывалось топливо для советских танков, самолётов и машин», - отмечает издание.

Инициатором открытия памятника стала региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Московской области.

Как сообщалось, в 1941 году в Азербайджане было добыто 23,5 млн. тонн нефти, что составляло 71,4% от всего объема добычи нефти в СССР. В целом в годы ВОВ азербайджанские нефтяники дали стране 75 млн тонн нефти, 22 млн тонн бензина и других нефтепродуктов. Подобный высокий объем добычи обеспечил победу СССР во второй мировой войне, и еще более повысила особую роль нефти в решении многих вопросов, стоявших перед народным хозяйством.

Н.Аббасова