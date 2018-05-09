В Баку с участием представителей дипкорпуса прошел марш «Бессмертный полк»

Сотни людей приняли участие в среду в марше «Бессмертный полк» в Баку, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Участники акции прошли от университета «Аvrasiya» до Мемориала павшим воинам в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945гг в Наримановском районе Баку.

Наряду с представителями общественности, в марше приняли участие члены азербайджанского парламента, послы стран СНГ, аккредитованные в Азербайджане.

Выступивший на мероприятии от имени послов стран СНГ, посол Казахстана в Баку Бейбит Исабаев отметил ключевой вклад Азербайджана в победу над фашизмом. «Азербайджанская нефть, которая отправлялась на военные нужды в период войны, сыграла ключевую роль в победе», - отметил дипломат.

«Мы гордимся, что являемся потомками победителей этой страшной войны, унесшей жизни миллионов людей»,- добавил он.

Посол отметил, что память о погибших на полях ВОВ «будет жить всегда». «Мы склоняем головы в память о погибших. Мы помним и чтим ветеранов всех стран, внесших вклад в эту великую победу. Пусть война больше не затронет будущие поколения, а жизнь наполняется обычной человеческой радостью, искренностью близких людей, верной дружбой и неподкупной любви»,- отметил Б.Исабаев.

Торжественная церемония в честь Дня победы завершилась возложением цветов и венков к Мемориалу павшим воинам.

Марш был организован штабом «Бессмертный полк» при поддержке землячества казаков Азербайджана. В рамках марша также состоялся автопробег общества «Авторетро» и клуба байкеров Азербайджана.

Ф.Исазаде