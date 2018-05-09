Кандидат на пост главы ЦРУ обещает, что практика жестких допросов не возобновится в случае, если она возглавит ведомство

Кандидат на пост директора ЦРУ Джина Хаспел в среду на слушаниях намерена заверить сенаторов в том, что если ей доверят руководство этим ведомством, ЦРУ не возобновит практику ведения жестких допросов. Выдержки из подготовленной для слушаний речи публикует американский телеканал Эн-Би-Си.
"Конечно, без сомнения, под моим руководством ЦРУ не возобновит такую программу задержаний и допросов", - говорится в документе.
В то же время в выдержках из ее речи нет упоминаний о том, что сейчас думает Дж.Хаспел о жестких техниках допроса, применявшихся в отношении подозреваемых в террористической деятельности.
Дж.Хаспел с февраля 2017 года занимает пост заместителя директора ЦРУ. После утверждения бывшего директора ЦРУ Майкла Помпео в должности госсекретаря США, руководство ЦРУ перешло к ней на правах временно исполняющей обязанности главы ведомства. Для того, чтобы она могла занять этот пост, необходимо пройти утверждение в сенате, которое состоится позже в среду.
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