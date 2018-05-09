Алиев и глава DP World отмечают наличие потенциала для углубления сотрудничества между Баку и Абу-Даби

Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обладают хорошим потенциалом для расширения двухстороннего сотрудничества, сообщает сайт главы государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял главу арабской компании DP World (Dubai Port World, один из крупнейших мировых портовых операторов) Султана Ахмеда бин Сулаима.

«И.Алиев в ходе встречи отметил, что проведение в Баку годовой конференции Международной Ассоциации портов и гаваней (International Association of Ports and Harbours, IAPH) имеет большое значение и свидетельствует о растущей роли Азербайджана в области международных грузоперевозок», - отмечается в информации.

Президент также отметил, что за последние годы Азербайджан добился больших успехов в сфере транспортной инфраструктуры. Кроме того, по словам И.Алиева, наряду с другими областями, развивается и туристическая сфера, и число иностранных туристов, прибывающих в страну, в том числе и из ОАЭ, беспрерывно растет.

С. Бин Салим отметил, что проведение в Баку годовой конференции IAPH внесет свой вклад в развитие международного сотрудничества.

«Стороны также отметили успешное развитие связей между Азербайджаном и ОАЭ, но подчеркнули наличие хорошего потенциала для дальнейшего развития двухстороннего сотрудничества», - говорится в информации.

Н.Аббасова