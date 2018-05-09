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Регион 09.05.2018 15:41

Иран придерживается обязательств, взятых при заключении СВПД - МАГАТЭ

Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано, комментируя в среду выход США из соглашения с Ираном по атому, подтвердил, что Тегеран продолжает соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"МАГАТЭ пристально наблюдает за развитием событий, связных с СВПД. Как того требовал СБ ООН, и как то было согласовано с советом управляющих МАГАТЭ в 2015 году, МАГАТЭ заверяет и наблюдает за выполнением иранской стороной связанных с атомом обязательств в рамках СВПД. Иран подвержен самому жесткому в мире режиму подтверждения в рамках СВПД. На сегодняшний момент МАГАТЭ может подтвердить, что Иран придерживается обязательств, связанных с атомом", - говорится в заявлении, распространенном МАГАТЭ от имени Ю.Амано.

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Тэги: МАГАТЭ, ИРАН, СВПД, СООТВЕТСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]