Иран придерживается обязательств, взятых при заключении СВПД - МАГАТЭ

Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано, комментируя в среду выход США из соглашения с Ираном по атому, подтвердил, что Тегеран продолжает соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
"МАГАТЭ пристально наблюдает за развитием событий, связных с СВПД. Как того требовал СБ ООН, и как то было согласовано с советом управляющих МАГАТЭ в 2015 году, МАГАТЭ заверяет и наблюдает за выполнением иранской стороной связанных с атомом обязательств в рамках СВПД. Иран подвержен самому жесткому в мире режиму подтверждения в рамках СВПД. На сегодняшний момент МАГАТЭ может подтвердить, что Иран придерживается обязательств, связанных с атомом", - говорится в заявлении, распространенном МАГАТЭ от имени Ю.Амано.
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