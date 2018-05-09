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СНГ 09.05.2018 15:42

На таджикско-афганской границе произошло землетрясение силой 6,8 балла

- На границе Афганистана и Таджикистана в среду в 16:41 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 14,5 находился в 764 км на юго-запад от Алматы.

Координаты эпицентра - 37.43 градуса северной широты, 71.46 градусов восточной долготы. Глубина 30 км.

По данным сейсмологов, толчки силой 2-3 балла ощущались в казахстанских городах Шымкент и Тараз.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАДЖИКИСТАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]