На таджикско-афганской границе произошло землетрясение силой 6,8 балла

- На границе Афганистана и Таджикистана в среду в 16:41 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.
Эпицентр землетрясения энергетическим классом 14,5 находился в 764 км на юго-запад от Алматы.
Координаты эпицентра - 37.43 градуса северной широты, 71.46 градусов восточной долготы. Глубина 30 км.
По данным сейсмологов, толчки силой 2-3 балла ощущались в казахстанских городах Шымкент и Тараз.
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