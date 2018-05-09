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Регион 09.05.2018 15:45

Хаменеи обвинил Трампа во лжи и заявил о необходимости гарантий от европейской тройки для продолжения СВПД

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи, комментируя в среду выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), обвинил американского президента Дональда Трампа во лжи.

"Прошлым вечером вы слышали пустые заявления, которые сделал Трамп. Выступая, он не раз солгал. Он выступил с угрозами в адрес иранского правительства, иранского народа, заявляя, что он сделает то-то и то-то. От имени иранского народа: "Мистер Трамп, вы и пальца не сможете поднять, если попытаетесь", - написал А.Хаменеи в своем Твиттере.

" Пустое и смехотворное поведение президента США не было неожиданным. Такое же поведение демонстрировали и прежние президенты США. Однако иранский народ стоит, в то время как бывшие американские президенты скончались. Исламская республика Иран стоит ", - продолжил А.Хаменеи.

Лидер Ирана также обратился и к европейской тройке - Великобритании, Германии и Франции. "Я более не верю этим трем странам ЕС. Если правительство желает заключения соглашения, оно должно просить гарантий, или же они все сделают так же, как и США. Если не будут определены гарантии, то СВПД не сможет продолжиться", - написал А.Хаменеи.

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Тэги: ИРАН, ХАМЕНЕИ, США, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]