Очередная годовая конференция IAPH пройдет в 2019 году в Китае

Годовая конференция Международной Ассоциации портов и гаваней (International Association of Ports and Harbours, IAPH) в 2019 году пройдет в Китае, сообщает сайт президента Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев в среду принял президента IAPH Сантьяго Гарсия Мила.

"С.Мила в ходе встречи отметил высокий уровень организации годовой конференции IAPH в Баку, в которой участвуют более 400 делегатов из 65 стран. Эти участники представляют порты, являющиеся членами Ассоциации, и составляют около 70% мирового морского судоходства. По его словам, проведение такой конференции в Баку является знаменательным событием, в следующем году она состоится в Китае», - говорится в сообщении.

С.Мила также подчеркнул, что Баку уже превратился в международный торговый узел и выразил надежду, что Азербайджан сыграет значимую роль в проекте «Один пояс, один путь».

Президент И.Алиев в свою очередь подчеркнул, что Азербайджан уже превратился в один из международных транспортных узлов благодаря своему географическому месторасположению и вложению крупных инвестиций. Глава государства отметил довольно высокий уровень транспортной инфраструктуры Азербайджана и сообщил, что в ближайшее время полностью завершится первая фаза строительства нового Бакинского международного морского торгового порта в поселке Аляты.

Н.Аббасова