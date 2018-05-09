БММТП договорился о сотрудничестве с портами Китая и Индии

ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» (БММТП) подписал в среду меморандумы о сотрудничестве с портами Китая и Индии, говорится в сообщении порта.

«БММТП в среду подписал мемо рандумы о дружбе и сотрудничестве в среду с китайскими Lianyungang Port Holding Group Ltd, China Ocean Shipping Company(COSCO) и Портовой администрацией Гуанчжоу, а также меморандум о сотрудничестве с индийским портом Мумбае, - отмечается в информации.

Подписание документов состоялось в Баку в рамках годовой конференции Международной Ассоциации портов и гаваней (International Association of Ports and Harbours, IAPH).

Н.Аббасова