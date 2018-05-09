Лондон намерен сохранить достижения СВПД - Джонсон

Великобритания не намерена выходить из ядерной сделки с Ираном, заявил, выступая в среду в парламенте, глава британского МИД Борис Джонсон.

"Решение США безразлично для подхода Великобритании к соглашению по Ирану", - сказал он, выразив при этом сожаление в связи с шагом, предпринятым Вашингтоном.

По его словам, Великобритания, несмотря на решение Д.Трампа, до сих пор рассматривает это соглашение как крайне важное для безопасности страны.

При этом министр возложил на США ответственность за последующие шаги в переговорном процессе с Ираном: "Теперь, когда администрация Д.Трампа вышла из СВПД, на нее ложится ответственность относительно того, как Вашингтон будет выстраивать новые переговоры, но соглашение в обязательном порядке должно включать Иран, Китай и Россию, а также страны региона".

"Британия готова поддержать эту задачу, но сейчас мы будем стремиться сохранить достижения СВПД", - отметил он.