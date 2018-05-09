Нетаньяху заявил Путину об угрозах Ирана в адрес Израиля

Спустя 73 года после окончания Холокоста в мире есть страна - Иран, которая в открытую призывает к уничтожению Израиля, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Трудно поверить, но спустя 73 года после Холокоста у нас на Ближнем Востоке есть страна - Иран, которая в открытую призывает к уничтожению государства Израиль", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вместе с тем, подчеркнул Б.Нетяньяху, между этими двумя ситуациями есть разница.

"У нас сегодня есть своя страна", - сказал он.

Говоря о событиях Великой Отечественной войны, Б.Нетаньяху заявил, что граждане его страны не забывают жертв, которые принесли советские солдаты, а также около полумиллиона евреев, сражавшихся с фашизмом.

"Мы не забываем ни на минуту очень важный урок истории, что когда появляется подобного рода убийственная идеология, нужно вовремя дать ей отпор", - сказал он.