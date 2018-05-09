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Дальнее зарубежье 09.05.2018 17:10

Нетаньяху заявил Путину об угрозах Ирана в адрес Израиля

Спустя 73 года после окончания Холокоста в мире есть страна - Иран, которая в открытую призывает к уничтожению Израиля, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Трудно поверить, но спустя 73 года после Холокоста у нас на Ближнем Востоке есть страна - Иран, которая в открытую призывает к уничтожению государства Израиль", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вместе с тем, подчеркнул Б.Нетяньяху, между этими двумя ситуациями есть разница.

"У нас сегодня есть своя страна", - сказал он.

Говоря о событиях Великой Отечественной войны, Б.Нетаньяху заявил, что граждане его страны не забывают жертв, которые принесли советские солдаты, а также около полумиллиона евреев, сражавшихся с фашизмом.

"Мы не забываем ни на минуту очень важный урок истории, что когда появляется подобного рода убийственная идеология, нужно вовремя дать ей отпор", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, НЕТАНЬЯХУ, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]