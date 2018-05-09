Решение США по Ирану приведет к росту цены на нефть на $5-10, но он не будет долгосрочным - ЕБРР

Решение США выйти из ядерной сделки с Ираном и восстановить санкции в отношении Тегерана может привести к росту цены на нефть за баррель на $5-10, но рост не будет долгосрочным, считает главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев.
"Если США реально выйдут из сделки с Ираном в течение нескольких лет, это может способствовать повышению цены на нефть, по оценкам, от $5 до $10, поэтому текущий год, мы считаем, будет также удачным для нефтяных экспортеров", - сообщил С.Гуриев журналистам в рамках ежегодного заседания совета управляющих ЕБРР.
Он добавил, что нефтяные цены не смогут долго превышать уровень в $55-60 за баррель. "В течение нескольких следующих лет мы увидим некоторое снижение цен на нефть", - добавил экономист.
Что касается региона присутствия ЕБРР, то банк отмечает продолжающееся восстановление экономик всех основных стран, не видит причин для повторения кризисов.
"Я бы сделал ставку на то, что мы избежим кризиса. Я считаю, многие учитывают риски и стараются их предотвратить. (...) Есть значительные риски, но в целом нет причин говорить, что будет кризис. Мы не ожидаем никакого кризиса и прогнозируем, что этот год будет лучше, чем мы ожидали ранее", - подчеркнул С.Гуриев.
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