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Дальнее зарубежье 09.05.2018 18:30

Госсекретарь США доволен визитом в Пхеньян

Госсекретарь США Майкл Помпео положительно оценил встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

"У меня были продуктивные встречи в Пхеньяне с председателем Ким Чен Ыном, достигнут прогресс", - написал он в среду в своем Твиттере на обратном пути в США по завершении однодневного визита в Пхеньян.

Там он провел встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, а также с Ким Ен Чером, руководителем Единого Фронта - департамента Трудовой партии Кореи, ответственного за отношения между Севером и Югом Корейского полуострова.

За последнее время у М.Помпео было две встречи с Ким Чен Ыном.

В свою очередь М.Помпео и Ким Ен Чер встретились в Пхеньяне для подготовки встречи лидеров двух стран.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, КНДР, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]