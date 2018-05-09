Госсекретарь США доволен визитом в Пхеньян

Госсекретарь США Майкл Помпео положительно оценил встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

"У меня были продуктивные встречи в Пхеньяне с председателем Ким Чен Ыном, достигнут прогресс", - написал он в среду в своем Твиттере на обратном пути в США по завершении однодневного визита в Пхеньян.

Там он провел встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, а также с Ким Ен Чером, руководителем Единого Фронта - департамента Трудовой партии Кореи, ответственного за отношения между Севером и Югом Корейского полуострова.

За последнее время у М.Помпео было две встречи с Ким Чен Ыном.

В свою очередь М.Помпео и Ким Ен Чер встретились в Пхеньяне для подготовки встречи лидеров двух стран.