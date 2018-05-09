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Регион 09.05.2018 18:45

Премьер Пашинян подтвердил намерение сформировать в Армении правительство согласия

Обсуждение по формированию нового правительства с представленными в парламенте политическими силами начнется в скором будущем, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Будет сформировано правительство согласия. Мы проведем переговоры с парламентскими силами", - сказал Н.Пашинян на пресс-конференции в Степанакерте для местных и иностранных СМИ.

Н.Пашинян также не исключил, что должность первого вице-премьера будет упразднена.

Ранее эту должность занял Карен Карапетян, когда премьером Армении был избран Серж Саргсян.

Представители ушедшей в оппозицию правящей Республиканской партии исключили возможность своего участия в формировании нового правительства.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ФОРМИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]