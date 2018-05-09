Премьер Пашинян подтвердил намерение сформировать в Армении правительство согласия

Обсуждение по формированию нового правительства с представленными в парламенте политическими силами начнется в скором будущем, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Будет сформировано правительство согласия. Мы проведем переговоры с парламентскими силами", - сказал Н.Пашинян на пресс-конференции в Степанакерте для местных и иностранных СМИ.

Н.Пашинян также не исключил, что должность первого вице-премьера будет упразднена.

Ранее эту должность занял Карен Карапетян, когда премьером Армении был избран Серж Саргсян.

Представители ушедшей в оппозицию правящей Республиканской партии исключили возможность своего участия в формировании нового правительства.