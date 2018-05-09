Сразу шесть украинских политиков могут претендовать на выход во второй тур президентских выборов - опрос

Лидером электоральных симпатий украинцев на пост президента Украины является лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, за которой с некоторым отрывом следуют лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко и действующий президент Петр Порошенко.

Согласно результатам проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 по 19 апреля 2018 года опроса, если бы выборы президента Украины состоялись в середине апреля, то из всех респондентов 8% отдали бы голоса за Ю.Тимошенко, 6,3% - за А.Гриценко, 6,1% - за О.Ляшко, 6% - за действующего главу государства Петра Порошенко.

Далее в президентском рейтинге следуют шоумен Владимир Зеленский (5,4%), общественный деятель, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук (4,8%), лидер партии "За життя" Вадим Рабинович (4,4%), сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко (4,3%).

При этом 14% опрошенных решили не участвовать в голосовании, 29,3% - не определились со своим выбором, а 5,7% сказали, что вычеркнули бы всех кандидатов.

Как отмечается в материалах КМИС, пятеро следующих за Ю.Тимошенко кандидатов имеют поддержку, которая отличается практически в рамках погрешности, то есть "эти кандидаты скорее "делят" второе место и все они могут претендовать на выход во второй тур".

Вместе с тем, среди тех из респондентов, кто заявил, что точно примет участие в будущем голосовании, за Ю.Тимошенко готовы отдать свои голоса 16,1% опрошенных, за А.Гриценко - 12,7%, за П.Порошенко - 12,2%, за О.Ляшко - 12,2%, за В.Зеленского - 10,8%, за С.Вакарчука - 9,6%, за В.Рабиновича - 8,8%, за Ю.Бойко - 8,6%.

В рамках проведенного исследования методом личного интервью было опрошено 2004 респондента старше 18 лет, которые проживают в 110 населенных пунктах во всех регионах Украины. Статистическая погрешность составляет 1,4-3,3% в зависимости величины показателей.