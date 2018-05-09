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СНГ 09.05.2018 20:50

Порошенко и Туск в встретятся в Аахене

Президент Европейского Совета Дональд Туск встретится с президентом Украины Петром Порошенко в среду в Аахене (Германия).

Анонс о встрече обнародован на сайте Европейского совета в разделе о деятельности Д.Туска.

Как сообщала пресс-служба администрации украинского президента, П.Порошенко 9-10 мая 2018 года совершит рабочий визит в Германию, где проведет трехсторонние переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

П.Порошенко также примет участие в мероприятиях в рамках ежегодной церемонии вручения премии "Карла Великого" Э.Макрону.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ПОРОШЕНКО, ТУСК, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]