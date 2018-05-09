Порошенко и Туск в встретятся в Аахене

Президент Европейского Совета Дональд Туск встретится с президентом Украины Петром Порошенко в среду в Аахене (Германия).

Анонс о встрече обнародован на сайте Европейского совета в разделе о деятельности Д.Туска.

Как сообщала пресс-служба администрации украинского президента, П.Порошенко 9-10 мая 2018 года совершит рабочий визит в Германию, где проведет трехсторонние переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

П.Порошенко также примет участие в мероприятиях в рамках ежегодной церемонии вручения премии "Карла Великого" Э.Макрону.