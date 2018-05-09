В ЕС надеются, что прошедшие в Ливане парламентские выборы заложат основу для реформирования и объединения страны

Парламентские выборы в Ливане прошли хорошо и в целом мирно, что свидетельствует о зрелости ливанских демократических институтов и стремлении народа преодолеть препятствия для построения демократической и единой страны, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) со ссылкой на наблюдателей ЕС.

В коммюнике отмечается, что Ливан провел 6 мая парламентские выборы впервые с 2009 года, используя новую избирательную систему, основанную на пропорциональном представительстве.

"Несмотря на относительно низкую явку избирателей, новый закон предлагает больше возможностей для конкуренции и выбора для электората", - говорится в заявлении представителя ЕВС, распространенном в среду в Брюсселе.

В ЕС заверяют, что Евросоюз по-прежнему привержен дальнейшей поддержке работы, которую ведет Ливан по укреплению своей избирательной базы. Важным элементом будет расширение участия женщин в политике, считают в Европейском союзе.

От созыва нового парламента и формирования правительства Ливана в Брюсселе ожидают создания основы для следующего этапа реформ в стране, а также содействия решению проблем сирийского кризиса, который оказывает огромное влияние на все аспекты жизни страны.

Евросоюз пообещал и впредь выполнять все обязательства в рамках приоритетов партнерства между ЕС и Ливаном, а также те, которые были взяты в последнее время на конференциях в Риме, Париже и Брюсселе.

"Единство, суверенитет, стабильность, независимость и территориальная целостность Ливана имеют большое значение", - подчеркивается в коммюнике ЕВС.