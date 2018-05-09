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Регион 09.05.2018 19:50

Кандидат на пост главы ЦРУ назвала Россию одной из угроз для США

Кандидат на пост директора ЦРУ Джина Хаспел в письменном свидетельстве перед сенатским комитетом по разведке назвала Россию одной из угроз.

"Изменяющаяся, но все еще смертельная угроза исходит от террористов, а также (угрозы) от дестабилизирующего авантюризма Ирана, агрессивной, иногда жесткой России и от амбиций Китая на мировой арене", - заявила она свидетельстве, подготовленном для сенатского комитета по разведке, в котором в среду проходит первая ступень ее утверждения на посту руководителя ЦРУ.

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Тэги: США, ЦРУ, КАНДИДАТ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]