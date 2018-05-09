Кандидат на пост главы ЦРУ назвала Россию одной из угроз для США

Кандидат на пост директора ЦРУ Джина Хаспел в письменном свидетельстве перед сенатским комитетом по разведке назвала Россию одной из угроз.

"Изменяющаяся, но все еще смертельная угроза исходит от террористов, а также (угрозы) от дестабилизирующего авантюризма Ирана, агрессивной, иногда жесткой России и от амбиций Китая на мировой арене", - заявила она свидетельстве, подготовленном для сенатского комитета по разведке, в котором в среду проходит первая ступень ее утверждения на посту руководителя ЦРУ.