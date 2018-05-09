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Регион 09.05.2018 20:20

США вводят новые санкции против ряда оборонных структур России

Госдепартамент США решил ввести санкции против оборонительных структур РФ, Китая и других стран из-за нарушения американского законодательства по нераспространению оружия массового уничтожения, сообщает интернет-издание "Европейская правда" ссылкой на документ.

Документ внесен на сайт Федерального реестра США, но будет опубликован 10 мая.

В нем отмечается, что США установили, что ряд иностранцев и иностранных организаций занимаются деятельностью, которая является основанием для применения ограничительных мер, в соответствии с законом о нераспространении оружия массового уничтожения.

"Закон предусматривает наказание иностранных юридических и физических лиц за продажу или приобретение у Ирана, Сирии или Северной Кореи товаров, услуг или технологий, которые могут внести вклад в развитие оружия массового уничтожения", - говорится в документе.

Санкции вводятся против оборонительных структур России, Ирана, Северной Кореи, Китая, а также компаний из Турции и Саудовской Аравии.

Из российских структур в черный список, в частности, вошли учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно-исследовательский институт министерства обороны РФ в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, Научно-производственный концерн "Барли", а также Главное управление Генерального штаба (бывшее ГРУ).

В общем санкции вводятся в отношении 28 человек и структур.

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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]