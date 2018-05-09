Встреча лидеров США и КНДР пройдет в один день, но может быть продлена и на второй - Помпео

Встреча лидеров США и КНДР продлится один день, но может быть продлена в случае необходимости, сообщил в среду на пути из Пхеньяна американский госсекретарь Майкл Помпео сопровождавшим его журналистам.

Текст беседы распространен госдепартаментом США.

"У нас был хороший день в том смысле, что у меня было хорошее и длительное обсуждение с председателем Кимом (лидером КНДР Ким Чен Ыном - ИФ) подготовки саммита. Мы определили дату, но мы не готовы ее огласить сейчас, мы надеемся (сделать это) в ближайшие дни - мы сможем объявить место, дату и время", - сказал М.Помпео.

При этом он подчеркнул: "Мы планируем, что это будет один день, но в случае, если будет, что обсуждать, будет возможность для того, чтобы продлить (встречу) и на второй день".

"У нас была возможность обсудить, что мы намереваемся включить в повестку дня. Обе стороны верят в то, что будут созданы условия для успешной встречи двух лидеров", - добавил госсекретарь США.