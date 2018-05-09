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Финансы 09.05.2018 21:10

Управляющие ЕБРР не обсуждали вопрос возобновления операций в РФ, ситуация не изменилась - глава банка

Вопрос возобновления Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) операций в России, приостановленных в июле 2014 года по политическим причинам, на заседании совета управляющих с среду не обсуждался, ситуация не изменилась, сообщил журналистам президент банка Сума Чакрабарти.

"Дискуссии по России не было совсем. Очевидно, ситуация не изменилась", - сказал он.

ЕБРР приостановил инвестиции в российские проекты в июле 2014 года после введения против России санкций со стороны Евросоюза и США.

Год назад, на заседании совета управляющих банка в мае 2017 года на Кипре Россия потребовала признать решение о прекращении любых новых операций в России не соответствующим соглашению об учреждении ЕБРР и призвала отменить его. Однако подавляющее большинство совета управляющих ЕБРР согласились, что банк выполнил свои правила при взаимодействии с РФ.

Россия не раз говорила, что ЕБРР, отказавшись от новых проектов в РФ, тем самым лишил себя одной из основных статей прибыли. Представители РФ предупреждали, что банк в ближайшие годы начнет испытывать проблемы с качеством активов и способностью зарабатывать прибыль.

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Тэги: РОСССИЯ, ЕБРР, ОПЕРАЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]