Баку готов к субстантивным переговорам с Ереваном по Карабаху при посредничестве МГ ОБСЕ – МИД Азербайджана

Баку готов продолжать с Ереваном субстантивные переговоры для скорейшего урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
"Азербайджан готов к субстантивным переговорам с Арменией для урегулирования нагорно-карабахского конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ и на основе имеющейся повестки", - сказал Х.Гаджиев агентству "Интерфакс-Азербайджан".
Ранее Х.Гаджиев заявлял, что Армения различными путями пытается вести переговоры ради переговоров и проводит политику их имитации. Этим Армения преследует цель затянуть переговорный процесс для удержания азербайджанских территорий под оккупацией.
Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что Баку готов к переговорам с Ереваном для поэтапного урегулирования карабахского конфликта.
А.Азизов
Управляющие ЕБРР не обсуждали вопрос возобновления операций в РФ, ситуация не изменилась - глава банка
ЕБРР думает о расширении присутствия в странах Африки южнее Сахары, предлагает идти к этому постепенно
Решение США по Ирану приведет к росту цены на нефть на $5-10, но он не будет долгосрочным - ЕБРР
В Баку с участием представителей дипкорпуса прошел марш «Бессмертный полк»
В Московской области РФ открылся памятник азербайджанской нефти за вклад в победу в ВОВ
Патриарх Кирилл обсудил церковно-государственное взаимодействие в Азербайджане с новым послом РФ в Баку Бочарниковым
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
В ЕС надеются, что прошедшие в Ливане парламентские выборы заложат основу для реформирования и объединения страны
Порошенко и Туск в встретятся в Аахене
Встреча лидеров США и КНДР пройдет в один день, но может быть продлена и на второй - Помпео
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В РИКЦ в Баку прошел показ документального фильма «Герой, похороненный на чужбине»
Состоялся 5-ый Международный Caspian Energy Forum Tbilisi
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»