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Карабахский конфликт 10.05.2018 08:14

Баку готов к субстантивным переговорам с Ереваном по Карабаху при посредничестве МГ ОБСЕ – МИД Азербайджана

Баку готов продолжать с Ереваном субстантивные переговоры для скорейшего урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Азербайджан готов к субстантивным переговорам с Арменией для урегулирования нагорно-карабахского конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ и на основе имеющейся повестки", - сказал Х.Гаджиев агентству "Интерфакс-Азербайджан".

Ранее Х.Гаджиев заявлял, что Армения различными путями пытается вести переговоры ради переговоров и проводит политику их имитации. Этим Армения преследует цель затянуть переговорный процесс для удержания азербайджанских территорий под оккупацией.

Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что Баку готов к переговорам с Ереваном для поэтапного урегулирования карабахского конфликта.

А.Азизов

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Тэги: КАРАБАХ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]