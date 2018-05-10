Баку готов к субстантивным переговорам с Ереваном по Карабаху при посредничестве МГ ОБСЕ – МИД Азербайджана

Баку готов продолжать с Ереваном субстантивные переговоры для скорейшего урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Азербайджан готов к субстантивным переговорам с Арменией для урегулирования нагорно-карабахского конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ и на основе имеющейся повестки", - сказал Х.Гаджиев агентству "Интерфакс-Азербайджан".

Ранее Х.Гаджиев заявлял, что Армения различными путями пытается вести переговоры ради переговоров и проводит политику их имитации. Этим Армения преследует цель затянуть переговорный процесс для удержания азербайджанских территорий под оккупацией.

Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что Баку готов к переговорам с Ереваном для поэтапного урегулирования карабахского конфликта.

А.Азизов