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Внешняя политика 10.05.2018 08:58

Мэр Портленда в штате Мэн объявил 28 мая Днем Азербайджана

Мэр американского города Портленд (штат Мэн) Этан Стримлинг (Ethan Strimling) объявил 28 мая 2018 года "Днем Азербайджана".

«По случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики (АДР) Э.Стримлинг распространил декларацию, в котором объявил 28 мая 2018 года официальным Днем Азербайджана»,- сообщает посольство Азербайджана в США.

В документе отмечается, что «Азербайджан за последние 25 лет укрепил свой суверенитет и независимость, является союзником и стратегическим партнером США в Каспийском регионе».

В декларации также отмечается, что, несмотря на борьбу за независимость, в 1920 году республика была включена в состав СССР, а в 1991 году вновь восстановила свой суверенитет.

Портленд - крупнейший город штата Мэн, административный центр округа Камберленд, расположен на северо-востоке США.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПОРТЛЕНД, ДЕНЬ, ОБЪЯВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]