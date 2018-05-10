Мэр Портленда в штате Мэн объявил 28 мая Днем Азербайджана

Мэр американского города Портленд (штат Мэн) Этан Стримлинг (Ethan Strimling) объявил 28 мая 2018 года "Днем Азербайджана".

«По случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики (АДР) Э.Стримлинг распространил декларацию, в котором объявил 28 мая 2018 года официальным Днем Азербайджана»,- сообщает посольство Азербайджана в США.

В документе отмечается, что «Азербайджан за последние 25 лет укрепил свой суверенитет и независимость, является союзником и стратегическим партнером США в Каспийском регионе».

В декларации также отмечается, что, несмотря на борьбу за независимость, в 1920 году республика была включена в состав СССР, а в 1991 году вновь восстановила свой суверенитет.

Портленд - крупнейший город штата Мэн, административный центр округа Камберленд, расположен на северо-востоке США.

Ф.Исазаде