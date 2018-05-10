Некоторые ракетные удары Израиля были нанесены по целям в глубине сирийской территории - СМИ

Часть ракетных ударов, которые израильские ВВС в ночь на четверг нанесли по позициям иранских войск в Сирии, пришлись на цели в глубине сирийской территории, сообщила газета "Гаарец".
Издание, ссылаясь на собственные источники, отметило, что ракетным ударам подверглись "десятки" целей в ответ на ракетный обстрел позиций израильских военных на Голанских высотах. Ранее армия Израиля сообщила о пуске с сирийской территории по этим позициям 20 ракет.
Газета, ссылаясь на иностранные СМИ, отмечает, что в результате ударов Израиля среди сирийцев и иранцев имеются пострадавшие. Удары наносились по ракетным пусковым установкам, которые были задействованы в пусках по израильским позициям, складам боеприпасов.
В тоже время представитель израильских вооруженных сил сообщил журналистам, что ВВС страны при нанесении ударов не понесло потерь, все самолеты вернулись на аэродромы базирования.
Он заявил журналистам, что Россия была заранее оповещена об ударах.
По его словам, "Израиль не заинтересован в эскалации ситуации" в отношениях с Ираном.
По сообщениям сирийских СМИ, в результате ударов Израиля была уничтожена одна радиолокационная станция. Удары ВВС Израиля наносились из-за сирийских границ. ПВО Сирии успешно отреагировали на израильские удары, но некоторые ракеты все же достигли целей.
"Гаарец" приводит словам представителя израильской армии, который заявил: "ВВС Израиля атакуют позиции иранцев в Сирии. Любая попытка со стороны Сирии дать ответ натолкнется на жесткую реакцию со стороны Израиля".
Издание отмечет, что, по оценкам экспертов, нынешний удар Израиля по Сирии был самым массированным со времени подписания в 1974 году Соглашения о разъединении войск двух стран.
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