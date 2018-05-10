Объектами ударов Израиля по Сирии были иранские военные объекты - представитель израильских ВС

При нанесении ракетных ударов по сирийской территории главными целями были иранские военные объекты, заявил журналистам представитель амии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
"Могу сказать, что при определении целей мы меньше концентрировались на персонале, и больше - на возможностях и их оборудовании, чтобы нанести долговременный урон военным объектам Ирана в Сирии. По нашим оценкам, им понадобится длительное время на восстановление", - сообщил он.
Представитель ВС отметил, что "пока мы не знаем оценок потерь (Ирана - ИФ)".
По его словам целями израильских ракет были также системы ПВО Сирии, которые "безуспешно" пытались сбить израильские самолеты.
ВВС Израиля осуществили серию ракетных ударов по иранским военным объектам в Сирии в ответ на 20 ракет, пущенных с сирийской территории по позициям израильских военных на Голанских высотах. По заявлению Й.Конрикуса, пусками ракет систем залпового огня "Град" и Фаджр" руководил глава иранского подразделения "Кодс" генерал Кассем Сулеймани.
Часть ракетных ударов, которые израильские ВВС в ночь на четверг нанесли по позициям иранских войск в Сирии, пришлись на цели в глубине сирийской территории, сообщила газета "Гаарец".
Издание, ссылаясь на собственные источники, отметило, что ракетным ударам подверглись "десятки" целей.
Представитель израильских вооруженных сил сообщил журналистам, что ВВС страны при нанесении ударов не понесло потерь, все самолеты вернулись на аэродромы базирования.
Он отметил, что Россия была заранее оповещена об ударах.
По его словам, "Израиль не заинтересован в эскалации ситуации" в отношениях с Ираном.
Обсуждения Хельсинской комиссией в Конгрессе США являются средством давления на Баку – помощник президента Азербайджана
Встреча между азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха пока не планируется - Сафаров
Министр обороны Азербайджана ознакомился с современным вооружением производства Турции
RBS выплатит $4,9 млрд в США для урегулирования дел о нарушениях при выпуске ипотечных бумаг
Манат и доллар сохраняют позиции на валютном аукционе
Энергообмен между Азербайджаном и Ираном может быть доведен до 800 МВт
В Баку с участием представителей дипкорпуса прошел марш «Бессмертный полк»
В Московской области РФ открылся памятник азербайджанской нефти за вклад в победу в ВОВ
Патриарх Кирилл обсудил церковно-государственное взаимодействие в Азербайджане с новым послом РФ в Баку Бочарниковым
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В РИКЦ в Баку прошел показ документального фильма «Герой, похороненный на чужбине»
Состоялся 5-ый Международный Caspian Energy Forum Tbilisi
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»