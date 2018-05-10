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Дальнее зарубежье 10.05.2018 11:13

Объектами ударов Израиля по Сирии были иранские военные объекты - представитель израильских ВС

При нанесении ракетных ударов по сирийской территории главными целями были иранские военные объекты, заявил журналистам представитель амии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

"Могу сказать, что при определении целей мы меньше концентрировались на персонале, и больше - на возможностях и их оборудовании, чтобы нанести долговременный урон военным объектам Ирана в Сирии. По нашим оценкам, им понадобится длительное время на восстановление", - сообщил он.

Представитель ВС отметил, что "пока мы не знаем оценок потерь (Ирана - ИФ)".

По его словам целями израильских ракет были также системы ПВО Сирии, которые "безуспешно" пытались сбить израильские самолеты.

ВВС Израиля осуществили серию ракетных ударов по иранским военным объектам в Сирии в ответ на 20 ракет, пущенных с сирийской территории по позициям израильских военных на Голанских высотах. По заявлению Й.Конрикуса, пусками ракет систем залпового огня "Град" и Фаджр" руководил глава иранского подразделения "Кодс" генерал Кассем Сулеймани.

Часть ракетных ударов, которые израильские ВВС в ночь на четверг нанесли по позициям иранских войск в Сирии, пришлись на цели в глубине сирийской территории, сообщила газета "Гаарец".

Издание, ссылаясь на собственные источники, отметило, что ракетным ударам подверглись "десятки" целей.

Представитель израильских вооруженных сил сообщил журналистам, что ВВС страны при нанесении ударов не понесло потерь, все самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Он отметил, что Россия была заранее оповещена об ударах.

По его словам, "Израиль не заинтересован в эскалации ситуации" в отношениях с Ираном.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, СИРИЯ, ИРАН, ЦЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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