"Рособоронэкспорт" предлагает покупателям четыре вида специального вооружения для подразделений антитеррора

Российское вооружение для спецподразделений - это доказанная на практике надежность и боевая эффективность, опыт показывает, что предлагаемые образцы могут существенно повысить боевые возможности специальных полицейских и армейских подразделений, сообщили в четверг "Интерфаксу-АВН" в пресс-службе АО "Рособоронэкспорт".
"В России для спецподразделений были разработаны четыре вида специального оружия, поставляемых на экспорт", - отметили в спецэкспортере в ходе завершающей сегодня работу Международной выставки сил специального назначения SOFEX-2018.
Там, в частности, назвали оружие для проведения штурмовых операций - пистолеты СР-1М и ГШ-18, пистолеты-пулеметы СР-2М и ПП-2000, автомат СР-3М; бесшумное оружие - пистолет ПСС, автомат АС и снайперскую винтовку ВСС (9-мм); - оружие нелетального действия - специальные гранатометы ГМ-94 и 6Г30 (калибров 43 и 40-мм соответственно) со специальными боеприпасами (ударно-шоковыми, дымовыми, слезоточиво-раздражающего действия, свето-звуковыми, комбинированными); подводное оружие - автомат АПС и пистолет СПП-1М.
По оценке спецэкспортера, "российское оружие для спецподразделений обладает уникальными характеристиками".
Так, среди бесшумных видов оружия следует отметить самозарядный 7,62-мм пистолет ПСС и револьвер ОЦ-38 с таким же боеприпасом СП-4 и лазерным целеуказателем. Бесшумность, отсутствие пламени и дыма при выстреле достигается не за счет традиционного глушителя, а благодаря запиранию продуктов сгорания пороха специальным плунжером внутри гильзы патрона. Пистолеты предназначены для поражения незащищенных бронежилетами целей на расстоянии до 50 метров.
На мировом рынке оружия уникальным является подводный автомат АПС с дальностью стрельбы в подводном положении, превышающей пределы видимости. Гарантируемая уверенная стрельба - на глубинах до 40 метров.
"Следует отметить, что специальные виды оружия, поставляемые "Рособоронэкспортом", выпускаются небольшими партиями в условиях жесткого контроля за их перемещением", - подчеркнули в пресс-службе.
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