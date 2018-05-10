SOCAR завершит в 2021г модернизацию Бакинского НПЗ

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует в 2021 году завершить модернизацию Бакинского нефтеперерабатывающего завода (БНПЗ) им. Г.Алиев, отмечает глава компании Ровнаг Абдуллаев.
«Первый этап реконструкции БНПЗ завершится в 2018 году, в результате которого в эксплуатацию будут введены новая битумная установка, установки общезаводского хозяйства и новый пункт заправки LPG», - отметил Р.Абдуллаев в своей статье, опубликованной в среду в официальной печати.
Он подчеркнул, что по итогам второго этапа реконструкции БНПЗ в конце 2020 года на предприятии будет налажено производство дизельного топлива по стандартам «Euro-5», по итогам третьего этапа - автомобильного бензина AI 92/95/98 по стандартам «Euro-5».
«Модернизация завода в полном объеме завершится в 2021 году. В результате реализации данного проекта мощность завода по переработке нефти увеличится с 6 млн до 7,5-8 млн тонн. Это увеличит экспортный потенциал Азербайджана, повысит доходность БНПЗ, оптимизирует его операционные расходы, и улучшит экологическое состояние Баку и Сумгайыта», - отметил Р.Абдуллаев.
Как сообщалось, реконструкция БНПЗ, в целом, будет осуществлена в три этапа, и включает строительство в общей сложности 14 установок. Проект оценивается в $2,2 млрд.
Работы по реконструкции БНПЗ осуществляются по двум направлениям: строительство новых установок, реконструкция существующих основных установок и общезаводского хозяйства. При этом EPC–подрядчиком (Engineering, Procurement and Construction, EPC) SOCAR по реконструкции установок БНПЗ стала испанская компания Tecnicas Reunidas. EPC - контракт с данной компанией стоимостью около $800 млн (675,84 млн евро) был подписан в декабре 2017 года.
В свою очередь, альянс компаний Tecnimont и Kinetics Technology («дочки» итальянской группы компаний Maire Tecnimont SpA) стал EPC-подрядчиком по строительству новых установок на БНПЗ. С альянсом подписан контракт в феврале 2018 года стоимостью около $800 млн.
После модернизации на НПЗ будет производиться 1,9 млн тонн в год автомобильного бензина вместо нынешних 1,2 млн тонн (25% от общего объема производства нефтепродуктов на заводе), дизельного топлива - 3 млн тонн в год (37%) вместо нынешних 1,9 млн тонн, керосин – 1 млн тонн (13%) вместо нынешних 0,7 млн тонн, и другие виды нефтепродуктов.
Н.Аббасова
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