Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0185 RUR   0.027 GBR   2.3078 TRY   0.3962

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.73 Brent   76.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 24° Завтра 14° 23° 12 Май 14° 22° 13 Май 16° 23°

СНГ 10.05.2018 11:45

Казахстанского бизнесмена Ертаева задержали в Москве по подозрению в крупном мошенничестве

Бизнесмен, бывший советник председателя правления АО "Bank RBK" Жомарт Ертаев задержан в Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола Казахстана, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

По данным полиции, Ж.Ертаев находился в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере.

"Он, будучи советником председателя совета директоров АО "Bank RBK", пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО (товарищество с ограниченной ответственностью - ИФ) на сумму более 80 миллионов долларов, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств", - говорится в сообщении пресс-службы.

Решается вопрос об экстрадиции задержанного в Казахстан, добавили в ведомстве.

Ж.Ертаев в разные годы возглавлял "Альянс Банк" и "Евразийский банк". Был также консультантом совета директоров Bank RBK и Qazaq Banki, генеральным директором "Алма-ТВ".

В апреле в Qazaq Banki заявили, что ухудшение показателей банка стало следствием некачественных кредитов, выданных в период c 2013 по 2016 годы, в период управления банком людьми, в числе которых был Ж.Ертаев.

С мая 2017 года Жомарт Ертаев председатель совета директоров АО "Тройка-Д Банк" (владея при этом 5% акций банка) и АО "Волго-Окский коммерческий банк".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, БИЗНЕСМЕН, ЗАДЕРЖАНИЕ


Похожие новости


Путин и Назарбаев обсудили ситуацию в Армении Путин и Назарбаев осуждают удары США по Сирии Назарбаев назвал отношения Казахстана и Россия эталоном межгосударственных связей РФ, Казахстан и Иран определили меры расширения торговли пшеницей до 1,5 млн т в год Путин отмечает важность сохранения дружбы народов Казахстана и России Сотрудничество Казахстана и РФ по Сирии принесет весомые плоды, надеется Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]