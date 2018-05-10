Казахстанского бизнесмена Ертаева задержали в Москве по подозрению в крупном мошенничестве

Бизнесмен, бывший советник председателя правления АО "Bank RBK" Жомарт Ертаев задержан в Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола Казахстана, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.
По данным полиции, Ж.Ертаев находился в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере.
"Он, будучи советником председателя совета директоров АО "Bank RBK", пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО (товарищество с ограниченной ответственностью - ИФ) на сумму более 80 миллионов долларов, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств", - говорится в сообщении пресс-службы.
Решается вопрос об экстрадиции задержанного в Казахстан, добавили в ведомстве.
Ж.Ертаев в разные годы возглавлял "Альянс Банк" и "Евразийский банк". Был также консультантом совета директоров Bank RBK и Qazaq Banki, генеральным директором "Алма-ТВ".
В апреле в Qazaq Banki заявили, что ухудшение показателей банка стало следствием некачественных кредитов, выданных в период c 2013 по 2016 годы, в период управления банком людьми, в числе которых был Ж.Ертаев.
С мая 2017 года Жомарт Ертаев председатель совета директоров АО "Тройка-Д Банк" (владея при этом 5% акций банка) и АО "Волго-Окский коммерческий банк".
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