Азерэнержи до конца 2018г начнет строительство трех 220-киловольтных подстанций в Баку

АО «Азерэнержи» планирует в 2018 году начать строительство трех 220-киловольтных подстанций в Баку, сообщил глава общества Этибар Пирвердиев.

«В предстоящие годы планируется создать необходимую инфраструктуру для устойчивого энергоснабжения Баку, как основного промышленного центра, и, в целом, Абшеронского полуострова. В этой связи ожидается, что в течение 2018 года начнутся работы по строительству в столице трех 220-кВ-ных подстанций и линий электропередачи», - отметил Э.Пирвердиев в своей статье, опубликованной в официальной печати.

Он также сообщил, что ввод в эксплуатацию в Баку второй парогазовой установки на ГРЭС «Шимал» мощностью 409 МВт запланирован до конца 2018 года.

Как сообщалось, строительство второй ПГУ финансируется за счет кредита Японского банка международного сотрудничества (ЯБМС) в размере 29 млрд 280 млн японских йен (свыше $275 млн). Кредит предоставлен Азербайджану на 40 лет с 10-летним льготным периодом под процентную ставку 0,75%. Общая стоимость проекта составляет более $330 млн.

Проект предполагает строительство парогазовой установки мощностью 409 МВт, строительство двухкольцевой линии передач 220 кВ длиной 107 км, а также реконструкцию передающих линий и подстанций. Строительство осуществляет японская компания Toyo Engineering Corporation.

На ГРЭС «Шимал» уже функционирует одна ПГУ мощностью 400 МВт, построенная альянсом Mitsui/Mitsubishi на кредит ЯБМС.

Н.Аббасова