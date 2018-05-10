Премьер Армении Пашинян решил уволить начальника полиции и директора Службы нацбезопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту республики Армену Саркисяну освободить с должностей начальника полиции Владимира Гаспаряна и директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна.

"Только что я подписал предложение президенту республики об освобождении с должностей В.Гаспаряна и Г.Кутояна", - написал Н.Пашинян на своей странице в Facebook.

37-летний Г.Кутоян был назначен директором СНБ Армении 12 февраля 2016 года. Ранее он был помощником президента Армении по правовым вопросам.

60-летний В.Гаспарян занимает должность начальника полиции Армении с 2011 года.