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Регион 10.05.2018 11:08

Премьер Армении Пашинян решил уволить начальника полиции и директора Службы нацбезопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту республики Армену Саркисяну освободить с должностей начальника полиции Владимира Гаспаряна и директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна.

"Только что я подписал предложение президенту республики об освобождении с должностей В.Гаспаряна и Г.Кутояна", - написал Н.Пашинян на своей странице в Facebook.

37-летний Г.Кутоян был назначен директором СНБ Армении 12 февраля 2016 года. Ранее он был помощником президента Армении по правовым вопросам.

60-летний В.Гаспарян занимает должность начальника полиции Армении с 2011 года.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ПОЛИЦИЯ, РУКОВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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