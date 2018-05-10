Премьер Армении Пашинян решил уволить начальника полиции и директора Службы нацбезопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту республики Армену Саркисяну освободить с должностей начальника полиции Владимира Гаспаряна и директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна.
"Только что я подписал предложение президенту республики об освобождении с должностей В.Гаспаряна и Г.Кутояна", - написал Н.Пашинян на своей странице в Facebook.
37-летний Г.Кутоян был назначен директором СНБ Армении 12 февраля 2016 года. Ранее он был помощником президента Армении по правовым вопросам.
60-летний В.Гаспарян занимает должность начальника полиции Армении с 2011 года.
Обсуждения Хельсинской комиссией в Конгрессе США являются средством давления на Баку – помощник президента Азербайджана
Встреча между азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха пока не планируется - Сафаров
Министр обороны Азербайджана ознакомился с современным вооружением производства Турции
RBS выплатит $4,9 млрд в США для урегулирования дел о нарушениях при выпуске ипотечных бумаг
Манат и доллар сохраняют позиции на валютном аукционе
Энергообмен между Азербайджаном и Ираном может быть доведен до 800 МВт
В Баку с участием представителей дипкорпуса прошел марш «Бессмертный полк»
В Московской области РФ открылся памятник азербайджанской нефти за вклад в победу в ВОВ
Патриарх Кирилл обсудил церковно-государственное взаимодействие в Азербайджане с новым послом РФ в Баку Бочарниковым
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В РИКЦ в Баку прошел показ документального фильма «Герой, похороненный на чужбине»
Состоялся 5-ый Международный Caspian Energy Forum Tbilisi
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»