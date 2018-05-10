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Дальнее зарубежье 10.05.2018 12:02

Асад назвал фарсом обвинения в применении химоружия в сирийской Думе

Президент Сирии Башар Асад отверг сформулированные западными странами обвинения в применении химического оружия в сирийском городе Дума, назвав их фарсом.

"Это игра, примитивная пьеса, направленная только на то, чтобы атаковать сирийскую армию", - сказал сирийский президент в интервью греческой газете "Катимерини".

"Зачем им это? Это и есть самая важная часть. Когда террористы проиграли, то США, Франция, Великобритания и их остальные союзники, желающие дестабилизировать Сирию, потеряли одну из главных своих карт, и поэтому они напали на сирийскую армию. Они сделали это только для того, чтобы приободрить террористов и не допустить, чтобы сирийская армия продолжила освобождение других районов Сирии", - добавил он.

По словам президента, все распространенные видеозаписи, которые якобы сделаны в ходе химатаки на сирийскую Думу, являются "абсолютной подделкой".

Б.Асад отметил, что у Сирии с 2013 года нет химического оружия и что это документально подтверждено.

По его словам, даже если бы у сирийской армии было такое оружие, ей было бы нецелесообразно его использовать по многим причинам.

"Использовать его можно было бы где-то в середине битвы или в тот момент, когда террористы совершили наступательную операцию, но точно не в тот момент, когда армия уже завершила битву, а террористы сдались и сказали: "Мы готовы покинуть эту территорию"... Западные сообщения (о химатаке в Думе - ИФ) стали поступать после победы сирийской армии, а не до этой победы. Когда мы закончили войну, они сказали, что мы использовали химоружие", - подчеркнул сирийский президент.

7 апреля представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.

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Тэги: СИРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ХИМАТАКА, ПОЗИЦИЯ


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