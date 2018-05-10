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Дальнее зарубежье 10.05.2018 12:28

Walmart приобретет 77%-ную долю индийской Flipkart за $16 млрд

Американская Walmart Inc., крупнейший в мире ритейлер, покупает 77%-ную долю в индийской Flipkart, являющейся лидером рынка электронной коммерции этой страны.

Как говорится в пресс-релизе Walmart, компания заплатит порядка $16 млрд за приобретение этой доли.

Остальная часть Flipkart останется в руках действующих владельцев компании, включая ее со-основателя Бинни Бансала, а также Tencent Holdings Limited, Tiger Global Management LLC and Microsoft Corp.

"Хотя в настоящее время Flipkart сфокусирована на обслуживании клиентов и развитии бизнеса, Walmart поддерживает амбиции индийской компании, полагая, что в будущем она получит листинг на бирже", - говорится в пресс-релизе.

Инвесторы негативно отреагировали на сообщение Walmart о сделке с Flipkart, скептически оценивая перспективы компании на индийском рынке. Акции Walmart в среду подешевели на 3,1%.

Руководство американской компании рассчитывает, что покупка Flipkart, являющаяся крупнейшим приобретением в истории Walmart, станет хорошей инвестицией на долгосрочную перспективу, с учетом растущего в Индии среднего класса и проникновения мобильной связи, а также огромного потенциала для развития сферы электронной коммерции.

Согласно оценкам аналитической компании Gartner, в настоящее время лишь 15% населения Индии, составляющего порядка 1,3 млрд человек, делает покупки онлайн.

"Если бы мы работали на перспективу трех-пяти лет, мы бы не инвестировали никуда, кроме Северной Америки, - заявил главный исполнительный директор Walmart Даг МакМиллон в ходе телефонной конференции для инвесторов. - Эта сделка совершается, чтобы подготовить позиции компании для развития и наращивания прибылей в будущем".

Walmart разместит долговые обязательства для финансирования сделки, а также направит на ее оплату имеющиеся в распоряжении компании денежные средства, отмечается в пресс-релизе.

По данным на 31 января 2018 года Walmart располагала свободными средствами в объеме порядка $6,8 млрд, пишет Dow Jones.

После закрытия сделки отчетность Flipkart будет учитываться в международном сегменте бизнеса Walmart.

Сделка окажет негативное влияние на прибыль американского ритейлера в 2019 финансовом году - в размере $0,25-$0,3 на акцию, если будет закрыта во втором финквартале (май-июль 2018 года), как это планируется, говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что совет директоров Flipkart рассматривал как Walmart, так и Amazon в качестве потенциальных партнеров, однако в конечном итоге пришел к выводу, что заключить сделку с Walmart будет гораздо легче.

Партнерство с Walmart, вероятно, вызовет меньше сомнений у регулирующих органов, поскольку у компании в данный момент нет интернет-операций в стране, тогда как Amazon является вторым по величине игроком на индийском рынке электронной коммерции и основным конкурентом Flipkart.

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Тэги: ИНДИЯ, WALMART, FLIPKART, СДЕЛКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]