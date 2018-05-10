Walmart приобретет 77%-ную долю индийской Flipkart за $16 млрд

Американская Walmart Inc., крупнейший в мире ритейлер, покупает 77%-ную долю в индийской Flipkart, являющейся лидером рынка электронной коммерции этой страны.
Как говорится в пресс-релизе Walmart, компания заплатит порядка $16 млрд за приобретение этой доли.
Остальная часть Flipkart останется в руках действующих владельцев компании, включая ее со-основателя Бинни Бансала, а также Tencent Holdings Limited, Tiger Global Management LLC and Microsoft Corp.
"Хотя в настоящее время Flipkart сфокусирована на обслуживании клиентов и развитии бизнеса, Walmart поддерживает амбиции индийской компании, полагая, что в будущем она получит листинг на бирже", - говорится в пресс-релизе.
Инвесторы негативно отреагировали на сообщение Walmart о сделке с Flipkart, скептически оценивая перспективы компании на индийском рынке. Акции Walmart в среду подешевели на 3,1%.
Руководство американской компании рассчитывает, что покупка Flipkart, являющаяся крупнейшим приобретением в истории Walmart, станет хорошей инвестицией на долгосрочную перспективу, с учетом растущего в Индии среднего класса и проникновения мобильной связи, а также огромного потенциала для развития сферы электронной коммерции.
Согласно оценкам аналитической компании Gartner, в настоящее время лишь 15% населения Индии, составляющего порядка 1,3 млрд человек, делает покупки онлайн.
"Если бы мы работали на перспективу трех-пяти лет, мы бы не инвестировали никуда, кроме Северной Америки, - заявил главный исполнительный директор Walmart Даг МакМиллон в ходе телефонной конференции для инвесторов. - Эта сделка совершается, чтобы подготовить позиции компании для развития и наращивания прибылей в будущем".
Walmart разместит долговые обязательства для финансирования сделки, а также направит на ее оплату имеющиеся в распоряжении компании денежные средства, отмечается в пресс-релизе.
По данным на 31 января 2018 года Walmart располагала свободными средствами в объеме порядка $6,8 млрд, пишет Dow Jones.
После закрытия сделки отчетность Flipkart будет учитываться в международном сегменте бизнеса Walmart.
Сделка окажет негативное влияние на прибыль американского ритейлера в 2019 финансовом году - в размере $0,25-$0,3 на акцию, если будет закрыта во втором финквартале (май-июль 2018 года), как это планируется, говорится в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что совет директоров Flipkart рассматривал как Walmart, так и Amazon в качестве потенциальных партнеров, однако в конечном итоге пришел к выводу, что заключить сделку с Walmart будет гораздо легче.
Партнерство с Walmart, вероятно, вызовет меньше сомнений у регулирующих органов, поскольку у компании в данный момент нет интернет-операций в стране, тогда как Amazon является вторым по величине игроком на индийском рынке электронной коммерции и основным конкурентом Flipkart.
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