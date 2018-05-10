Глава МИД Южной Кореи встретится с госсекретарем США в Вашингтоне в пятницу

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва направится в США на этой неделе для переговоров с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает в четверг агентство "Ренхап".

Эта встреча станет первой для главы МИД Южной Кореи и нового госсекретаря США.

Переговоры запланированы на пятницу, после нее главы внешнеполитических ведомств Южной Кореи и США проведут совместную пресс-конференцию.

Кан Гён Хва и М.Помпео обсудят ситуацию в Северо-Восточной Азии в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Белом доме 22 мая. Также в скором времени должен состояться встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Они планируют провести подробные консультации по тому, как могут сотрудничать южнокорейские и американские дипломатические власти для денуклеаризации Северной Кореи и установления мира на Корейском полуострове путем успешного саммита КНДР-США", - отмечает МИД Южной Кореи.

М.Помпео недавно побывал в КНДР, там он провел встречи с Ким Чен Ыном, а также с Ким Ен Чером, руководителем Единого Фронта - департамента Трудовой партии Кореи, ответственного за отношения между Севером и Югом Корейского полуострова.

За последнее время у М.Помпео было две встречи с Ким Чен Ыном.