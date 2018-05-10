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Дальнее зарубежье 10.05.2018 11:29

В Израиле заявляют, что атаковали почти всю иранскую военную инфраструктуру в Сирии

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что Израиль нанес удар почти по всей военной инфраструктуре Ирана в Сирии, передают в четверг израильские СМИ.

Израиль ударил "почти по всей иранской инфраструктуре в Сирии", сказал он.

А.Либерман также отметил, что Израиль не хочет эскалации ситуации.

"Я надеюсь, что мы закрыли эту главу, и все поняли наш посыл", - сказал министр.

Ранее представитель амии обороны Израиля Йонатан Конрикус заявил, что при нанесении ракетных ударов по сирийской территории главными целями были иранские военные объекты.

По его словам целями израильских ракет были также системы ПВО Сирии, которые "безуспешно" пытались сбить израильские самолеты.

"Могу сказать, что при определении целей мы меньше концентрировались на персонале, и больше - на возможностях и их оборудовании, чтобы нанести долговременный урон военным объектам Ирана в Сирии. По нашим оценкам, им понадобится длительное время на восстановление", - сообщил он.

Минувшей ночью израильские военные сообщили, что иранские силы осуществили пуск примерно 20 ракет с территории Сирии по израильским позициям на Голанских высотах. В ответ ВВС Израиля нанесли ракетные удары по целям на сирийской территории.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, СИРИЯ, ИРАН, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]