С.Аравия обсудит с производителями нефти возможный дефицит на рынке из-за выхода США из СВПД

Министр энергетики и промышленности Саудовской Аравии Халид аль-Фалих обсудит с производителями и потребителями нефти возможный дефицит нефти на мировом рынке.
"В связи с разрывом США иранского соглашения я хочу подтвердить наши обязательства по достижению стабильности на нефтяном рынке в интересах производителей и потребителей, Саудовская Аравия будет тесно работать с производителями из стран ОПЕК и не-ОПЕК, ключевыми потребителями, чтобы минимизировать эффекты любого дефицита поставок", - написал министр в Twitter, комментируя выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
"Я нахожусь в тесном контакте с президентом ОПЕК, Россией и США, и буду связываться с другими производителями и основными потребителями нефти в течение нескольких следующих дней, чтобы гарантировать рыночную стабильность", - сказал министр.
Иран является одним из участников сделки ОПЕК + по ограничению нефтедобычи. Ирану было разрешено повысить уровень добычи нефти на 90 тыс. баррелей в день, поскольку из-за санкций США в связи с ядерной программой Иран ранее снизил производство нефти, при этом его добыча не должна превышать 3,8 млн б/с.
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