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ТЭК 10.05.2018 11:30

С.Аравия обсудит с производителями нефти возможный дефицит на рынке из-за выхода США из СВПД

Министр энергетики и промышленности Саудовской Аравии Халид аль-Фалих обсудит с производителями и потребителями нефти возможный дефицит нефти на мировом рынке.

"В связи с разрывом США иранского соглашения я хочу подтвердить наши обязательства по достижению стабильности на нефтяном рынке в интересах производителей и потребителей, Саудовская Аравия будет тесно работать с производителями из стран ОПЕК и не-ОПЕК, ключевыми потребителями, чтобы минимизировать эффекты любого дефицита поставок", - написал министр в Twitter, комментируя выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Я нахожусь в тесном контакте с президентом ОПЕК, Россией и США, и буду связываться с другими производителями и основными потребителями нефти в течение нескольких следующих дней, чтобы гарантировать рыночную стабильность", - сказал министр.

Иран является одним из участников сделки ОПЕК + по ограничению нефтедобычи. Ирану было разрешено повысить уровень добычи нефти на 90 тыс. баррелей в день, поскольку из-за санкций США в связи с ядерной программой Иран ранее снизил производство нефти, при этом его добыча не должна превышать 3,8 млн б/с.

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Тэги: МИР, ОПЕК, СДЕЛКА, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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