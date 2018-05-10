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СНГ 10.05.2018 13:14

Путин заявляет о заинтересованности в наращивании партнерских связей с исламскими государствами

Россия заинтересована в наращивании конструктивных партнерских связей с государствами исламского мира, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хотел бы подтвердить заинтересованность в дальнейшем наращивании конструктивных партнерских связей между нашей страной и государствами исламского мира. В данном контексте придаем большое значение работе Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" во главе с президентом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым", - говорится в телеграмме В.Путина участникам X Международного экономического саммита "Россия - исламский мир", который проходит в Казани.

Приветственная телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

В.Путин отметил, что Россия поддерживает усилия стран исламского мира, "направленные на укрепление принципов справедливости, равенства и взаимной выгоды в международных экономических отношениях, на недопущение недобросовестной конкуренции, диктата и применения незаконных санкций".

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ИСЛАМ, ГОСУДАРСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]