Путин заявляет о заинтересованности в наращивании партнерских связей с исламскими государствами

Россия заинтересована в наращивании конструктивных партнерских связей с государствами исламского мира, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хотел бы подтвердить заинтересованность в дальнейшем наращивании конструктивных партнерских связей между нашей страной и государствами исламского мира. В данном контексте придаем большое значение работе Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" во главе с президентом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым", - говорится в телеграмме В.Путина участникам X Международного экономического саммита "Россия - исламский мир", который проходит в Казани.

Приветственная телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

В.Путин отметил, что Россия поддерживает усилия стран исламского мира, "направленные на укрепление принципов справедливости, равенства и взаимной выгоды в международных экономических отношениях, на недопущение недобросовестной конкуренции, диктата и применения незаконных санкций".