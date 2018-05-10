Путин заявляет о заинтересованности в наращивании партнерских связей с исламскими государствами

Россия заинтересована в наращивании конструктивных партнерских связей с государствами исламского мира, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хотел бы подтвердить заинтересованность в дальнейшем наращивании конструктивных партнерских связей между нашей страной и государствами исламского мира. В данном контексте придаем большое значение работе Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" во главе с президентом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым", - говорится в телеграмме В.Путина участникам X Международного экономического саммита "Россия - исламский мир", который проходит в Казани.
Приветственная телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.
В.Путин отметил, что Россия поддерживает усилия стран исламского мира, "направленные на укрепление принципов справедливости, равенства и взаимной выгоды в международных экономических отношениях, на недопущение недобросовестной конкуренции, диктата и применения незаконных санкций".
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