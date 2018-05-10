В ASA создают Комитет страховых посредников

В Ассоциации страховщиков Азербайджана (ASA) создан Комитет страховых посредников, отмечается в сообщении Ассоциации.
«Наблюдательный совет ASA на заседании принял решение о создании Комитета страховых посредников, который будет заниматься вопросами, касающимися страхового посредничества», - отмечает ASA.
Кроме того, в ходе заседания НС был рассмотрен вопрос вступления в ASA двух организаций - ООО «Efendi Leqal and IP Consultancy» и ООО «Proqress sıgorta agentliyi», занимающихся страховым посредничеством. По результатам обсуждений принято одобрить вступление «Efendi Leqal and IP Consultancy» в ASA.
ASA создана в декабре 2006 года путем слияния двух страховых обществ – Объединения страховщиков Азербайджана (ОСА) и Союза страховых обществ Азербайджана (ССОА). Основной целью создания АСА является обеспечение развитие страхового рынка Азербайджана, а также выступление страховыми компаниями единым фронтом при обсуждении проблем и перспектив страхового рынка.
В настоящее время руководство ASA осуществляет Наблюдательный совет.
Б.Рустамбеков
Обсуждения Хельсинской комиссией в Конгрессе США являются средством давления на Баку – помощник президента Азербайджана
Встреча между азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха пока не планируется - Сафаров
Министр обороны Азербайджана ознакомился с современным вооружением производства Турции
В Баку с участием представителей дипкорпуса прошел марш «Бессмертный полк»
В Московской области РФ открылся памятник азербайджанской нефти за вклад в победу в ВОВ
Патриарх Кирилл обсудил церковно-государственное взаимодействие в Азербайджане с новым послом РФ в Баку Бочарниковым
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
В Кении в результате прорыва плотины погибли порядка 40 человек
Глава департамента по управлению госимуществом Армении подал в отставку
Трамп верит в стремление Ким Чен Ына к серьезным переговорам и к возвращению КНДР "в реальный мир"
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В РИКЦ в Баку прошел показ документального фильма «Герой, похороненный на чужбине»
Состоялся 5-ый Международный Caspian Energy Forum Tbilisi
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»