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Финансы 10.05.2018 11:31

В ASA создают Комитет страховых посредников

В Ассоциации страховщиков Азербайджана (ASA) создан Комитет страховых посредников, отмечается в сообщении Ассоциации.

«Наблюдательный совет ASA на заседании принял решение о создании Комитета страховых посредников, который будет заниматься вопросами, касающимися страхового посредничества», - отмечает ASA.

Кроме того, в ходе заседания НС был рассмотрен вопрос вступления в ASA двух организаций - ООО «Efendi Leqal and IP Consultancy» и ООО «Proqress sıgorta agentliyi», занимающихся страховым посредничеством. По результатам обсуждений принято одобрить вступление «Efendi Leqal and IP Consultancy» в ASA.

ASA создана в декабре 2006 года путем слияния двух страховых обществ – Объединения страховщиков Азербайджана (ОСА) и Союза страховых обществ Азербайджана (ССОА). Основной целью создания АСА является обеспечение развитие страхового рынка Азербайджана, а также выступление страховыми компаниями единым фронтом при обсуждении проблем и перспектив страхового рынка.

В настоящее время руководство ASA осуществляет Наблюдательный совет.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АССОЦИАЦИЯ, СТРАХОВЩИКИ, КОМИТЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]