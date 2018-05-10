В ASA создают Комитет страховых посредников

В Ассоциации страховщиков Азербайджана (ASA) создан Комитет страховых посредников, отмечается в сообщении Ассоциации.

«Наблюдательный совет ASA на заседании принял решение о создании Комитета страховых посредников, который будет заниматься вопросами, касающимися страхового посредничества», - отмечает ASA.

Кроме того, в ходе заседания НС был рассмотрен вопрос вступления в ASA двух организаций - ООО «Efendi Leqal and IP Consultancy» и ООО «Proqress sıgorta agentliyi», занимающихся страховым посредничеством. По результатам обсуждений принято одобрить вступление «Efendi Leqal and IP Consultancy» в ASA.

ASA создана в декабре 2006 года путем слияния двух страховых обществ – Объединения страховщиков Азербайджана (ОСА) и Союза страховых обществ Азербайджана (ССОА). Основной целью создания АСА является обеспечение развитие страхового рынка Азербайджана, а также выступление страховыми компаниями единым фронтом при обсуждении проблем и перспектив страхового рынка.

В настоящее время руководство ASA осуществляет Наблюдательный совет.

Б.Рустамбеков