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Регион 10.05.2018 11:58

В Армении еще один депутат от фракции "Дашнакцутюн" заявил о сложении полномочий

Депутат парламента Армении, член фракции "Дашнакцутюн" Армен Бабаян представил заявление спикеру парламента Ара Баблояну о сложении полномочий.

Представленное в секретариат парламента заявление о сложении депутатского мандата распространено также в соцсетях.

Ранее депутатский мандат сложил член фракции "Дашнакцутюн" Агван Варданян, который проголосовал против кандидатуры лидера протестного движения Никола Пашиняна на пост премьер-министра, несмотря на заявление Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" (АРФД) о единой поддержке оппозиционера.

После этого Верховный орган АРФД принял решение лишить членства в партии А.Варданяна.

На фоне внутриполитического кризиса партия "Дашнакцутюн" покинула коалицию с Республиканской партией.

Депутат А.Бабаян не является членом партии "Дашнакцутюн". До избрания депутатом он занимал должность директора крупнейшей в Армении кондитерской фабрики "Гранд Кенди".

Ранее "Гранд Холдинг", в состав которого входит компания "Гранд Кенди", заявил о поддержке всенародного оппозиционного движения против властей Армении.

В парламенте Армении "Дашнакцутюн" была представлена семью депутатами. Сейчас их осталось пять.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ДЕПУТАТ, ПОЛНОМОЧИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]