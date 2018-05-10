Депутат парламента Армении, член фракции "Дашнакцутюн" Армен Бабаян представил заявление спикеру парламента Ара Баблояну о сложении полномочий.

Представленное в секретариат парламента заявление о сложении депутатского мандата распространено также в соцсетях.

Ранее депутатский мандат сложил член фракции "Дашнакцутюн" Агван Варданян, который проголосовал против кандидатуры лидера протестного движения Никола Пашиняна на пост премьер-министра, несмотря на заявление Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" (АРФД) о единой поддержке оппозиционера.

После этого Верховный орган АРФД принял решение лишить членства в партии А.Варданяна.

На фоне внутриполитического кризиса партия "Дашнакцутюн" покинула коалицию с Республиканской партией.

Депутат А.Бабаян не является членом партии "Дашнакцутюн". До избрания депутатом он занимал должность директора крупнейшей в Армении кондитерской фабрики "Гранд Кенди".

Ранее "Гранд Холдинг", в состав которого входит компания "Гранд Кенди", заявил о поддержке всенародного оппозиционного движения против властей Армении.

В парламенте Армении "Дашнакцутюн" была представлена семью депутатами. Сейчас их осталось пять.