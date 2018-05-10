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Дальнее зарубежье 10.05.2018 13:31

Трамп верит в стремление Ким Чен Ына к серьезным переговорам и к возвращению КНДР "в реальный мир"

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что верит в готовность лидера Северной Кореи Ким Чен Ына к серьезным переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова.

"Я действительно думаю, что он хочет сделать что-то и привести свою страну в реальный мир", - сказал он журналистам на базе "Эндрюс", где ранее приземлился борт с освобожденными из КНДР гражданами США и госсекретарем Майком Помпео, совершившим визит в Северную Корею.

Американский президент, чье выступление транслировал канал Си-Эн-Эн, отметил, что надеется на "большой успех" грядущих переговоров с Ким Чен Ыном.

"Я думаю, что у нас есть большие шансы сделать что-то очень значимое (на переговорах с КНДР - ИФ)", - заявил американский президент, добавив, что "любой согласился бы с тем, что пять лет назад, десять лет назад, даже год назад такое было бы невозможно".

В то же время, освобождение трех граждан США из Северной Кореи Д.Трамп назвал частью работы над денуклеаризацией Корейского полуострова.

"Это (освобождение заключенных - ИФ) - только часть достижения, но самым большим будет денуклеаризация всего Корейского полуострова, это то, чего люди ждут на протяжении долгого времени", - заявил Д.Трамп.

Саммит Ким Чен Ына и Д.Трампа запланирован на начало июня. Ранее СМИ сообщали, что встреча может состояться в Сингапуре. Подтверждения этой информации со стороны Белого дома пока нет.

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Тэги: США, КНДР, ПРЕЗИДЕНТ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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