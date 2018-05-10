Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что верит в готовность лидера Северной Кореи Ким Чен Ына к серьезным переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова.
"Я действительно думаю, что он хочет сделать что-то и привести свою страну в реальный мир", - сказал он журналистам на базе "Эндрюс", где ранее приземлился борт с освобожденными из КНДР гражданами США и госсекретарем Майком Помпео, совершившим визит в Северную Корею.
Американский президент, чье выступление транслировал канал Си-Эн-Эн, отметил, что надеется на "большой успех" грядущих переговоров с Ким Чен Ыном.
"Я думаю, что у нас есть большие шансы сделать что-то очень значимое (на переговорах с КНДР - ИФ)", - заявил американский президент, добавив, что "любой согласился бы с тем, что пять лет назад, десять лет назад, даже год назад такое было бы невозможно".
В то же время, освобождение трех граждан США из Северной Кореи Д.Трамп назвал частью работы над денуклеаризацией Корейского полуострова.
"Это (освобождение заключенных - ИФ) - только часть достижения, но самым большим будет денуклеаризация всего Корейского полуострова, это то, чего люди ждут на протяжении долгого времени", - заявил Д.Трамп.
Саммит Ким Чен Ына и Д.Трампа запланирован на начало июня. Ранее СМИ сообщали, что встреча может состояться в Сингапуре. Подтверждения этой информации со стороны Белого дома пока нет.
Обсуждения Хельсинской комиссией в Конгрессе США являются средством давления на Баку – помощник президента Азербайджана
Встреча между азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха пока не планируется - Сафаров
Министр обороны Азербайджана ознакомился с современным вооружением производства Турции
RBS выплатит $4,9 млрд в США для урегулирования дел о нарушениях при выпуске ипотечных бумаг
Манат и доллар сохраняют позиции на валютном аукционе
Энергообмен между Азербайджаном и Ираном может быть доведен до 800 МВт
В Баку с участием представителей дипкорпуса прошел марш «Бессмертный полк»
В Московской области РФ открылся памятник азербайджанской нефти за вклад в победу в ВОВ
Патриарх Кирилл обсудил церковно-государственное взаимодействие в Азербайджане с новым послом РФ в Баку Бочарниковым
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В РИКЦ в Баку прошел показ документального фильма «Герой, похороненный на чужбине»
Состоялся 5-ый Международный Caspian Energy Forum Tbilisi
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»