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Дальнее зарубежье 10.05.2018 12:08

Афганские военные отбили у талибов уезд на северо-западе страны, ликвидировано 22 террориста

Национальная армия Афганистана (АНА) объявила в четверг о восстановлении контроля над территорией уезда Бильчараг в провинции Фарьяб.

Этот уезд, расположенный на северо-западе страны, был захвачен талибами два дня назад.

"К 4:30 утра (4:00) был восстановлен контроль над уездом Бильчараг. В ходе операции по очистке территории ликвидировано 22 террориста, в том числе три местных командира, семь экстремистов получили ранения", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства Афганистана.

По его данным, "армия захватила большое количество оружия и боеприпасов противника".

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Тэги: АФГАНИСТАН, УЕЗД, АРМИЯ, ТАЛИБЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]