Афганские военные отбили у талибов уезд на северо-западе страны, ликвидировано 22 террориста

Национальная армия Афганистана (АНА) объявила в четверг о восстановлении контроля над территорией уезда Бильчараг в провинции Фарьяб.

Этот уезд, расположенный на северо-западе страны, был захвачен талибами два дня назад.

"К 4:30 утра (4:00) был восстановлен контроль над уездом Бильчараг. В ходе операции по очистке территории ликвидировано 22 террориста, в том числе три местных командира, семь экстремистов получили ранения", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства Афганистана.

По его данным, "армия захватила большое количество оружия и боеприпасов противника".