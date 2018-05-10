Афганские военные отбили у талибов уезд на северо-западе страны, ликвидировано 22 террориста

Национальная армия Афганистана (АНА) объявила в четверг о восстановлении контроля над территорией уезда Бильчараг в провинции Фарьяб.
Этот уезд, расположенный на северо-западе страны, был захвачен талибами два дня назад.
"К 4:30 утра (4:00) был восстановлен контроль над уездом Бильчараг. В ходе операции по очистке территории ликвидировано 22 террориста, в том числе три местных командира, семь экстремистов получили ранения", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства Афганистана.
По его данным, "армия захватила большое количество оружия и боеприпасов противника".
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