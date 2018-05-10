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Дальнее зарубежье 10.05.2018 12:20

В Малайзии на выборах впервые за 60 лет на выборах победила оппозиция, премьером может стать 92-летний Махатхир Мохамад

На парламентских выборах в Малайзии победу впервые за 60 лет одержала оппозиция, в результате чего премьер-министром, как ожидается, станет 92-летний Махатхир Мохамад, сообщает в четверг телеканал Си-Эн-Эн.

М.Мохамад пообещал как можно скорее сформировать новое правительство. Утвердить его в должности премьер-министра предстоит королю Малайзии Мухаммаду V.

Местные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что информации о том, когда новый премьер будет утвержден, пока нет, однако в четверг утверждения не будет.

Коалиция М.Мохамада Pakatan Harapan ("Альянс Надежды") получила 121 из 222 мест в палате представителей парламента страны, правящая Barisan Nasional ("Национальный фронт") получила 79 мест.

Действующий премьер-министр страны Наджиб Разак, чья партия "Национальный фронт" находилась у власти с 1957 года, заявил, что он принимает "волю народа".

М.Мохамад уже занимал пост премьер-министра Малайзии на протяжении 22 лет - с 1981 по 2003 годы. Телеканал отмечает, что 92-летний политик может стать старейшим лидером в мире.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, ВЫБОРЫ, ПРЕМЬЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]