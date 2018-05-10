Энергообмен между Азербайджаном и Ираном может быть доведен до 800 МВт

Энергопоставки между Азербайджаном и Ираном могут достичь 800 МВт, сообщает Parstoday со ссылкой на министра энергетики ИРИ Резу Ардаканиана.

«Азербайджан и Иран обладают техническими возможностями для энергообмена до 800 МВт электроэнергией в рамках контракта между двумя странами. Согласно планам, этот объем будет активирован в конце лета текущего года (до 22 сентября по иранскому календарю)», - отметил Р.Ардаканиан.

Он также напомнил, что в рамках контракта, подписанного между АО "Азерэнержи" и иранской TAVANIR по купле-продаже электроэнергии, в июне 2018 года начнутся энергопоставки в островном (автономном) режиме в объеме 180 МВт.

Н.Аббасова