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ТЭК 10.05.2018 12:31

Энергообмен между Азербайджаном и Ираном может быть доведен до 800 МВт

Энергопоставки между Азербайджаном и Ираном могут достичь 800 МВт, сообщает Parstoday со ссылкой на министра энергетики ИРИ Резу Ардаканиана.

«Азербайджан и Иран обладают техническими возможностями для энергообмена до 800 МВт электроэнергией в рамках контракта между двумя странами. Согласно планам, этот объем будет активирован в конце лета текущего года (до 22 сентября по иранскому календарю)», - отметил Р.Ардаканиан.

Он также напомнил, что в рамках контракта, подписанного между АО "Азерэнержи" и иранской TAVANIR по купле-продаже электроэнергии, в июне 2018 года начнутся энергопоставки в островном (автономном) режиме в объеме 180 МВт.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ЭНЕРГООБМЕН, ВОЗМОЖНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]