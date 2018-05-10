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Регион 10.05.2018 13:27

Макрон призвал к деэскалации в отношениях между Ираном и Израилем

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к деэскалации отношений между Ираном и Израилем после обстрела Ираном израильских позиций на Голанских высотах и ответного обстрела Израилем иранских военных объектов в Сирии, говорится в заявлении, распространенном в четверг Елисейским дворцом.

"Он призывает к деэскалации", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что позднее в четверг французский президент намерен обсудить этот вопрос с канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе переговоров в германском Ахене.

Минувшей ночью израильские военные сообщили, что иранские силы осуществили пуск примерно 20 ракет с территории Сирии по израильским позициям на Голанских высотах. В ответ ВВС Израиля нанесли ракетные удары по целям на сирийской территории.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, ДЕЭСКАЛАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]