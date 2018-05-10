Берлин назвал иранской провокацией обстрел израильских позиций на Голанских высотах

В МИД ФРГ осудили обстрел со стороны Ирана израильских позиций на Голанских высотах, обвинив Тегеран в провокационных действиях.

"Эти атаки представляют собой серьезную провокацию, которую мы решительно осуждаем. Как мы и раньше отмечали, у Израиля есть право на самооборону", - говорится в опубликованном в четверг заявлении германского внешнеполитического ведомства.

В нем также отмечается, что "крайне важно не допустить дальнейшей эскалации ситуации".

Минувшей ночью израильские военные сообщили, что иранские силы осуществили пуск примерно 20 ракет с территории Сирии по израильским позициям на Голанских высотах. В ответ ВВС Израиля нанесли ракетные удары по целям на сирийской территории.