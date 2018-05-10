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Регион 10.05.2018 15:49

Берлин назвал иранской провокацией обстрел израильских позиций на Голанских высотах

В МИД ФРГ осудили обстрел со стороны Ирана израильских позиций на Голанских высотах, обвинив Тегеран в провокационных действиях.

"Эти атаки представляют собой серьезную провокацию, которую мы решительно осуждаем. Как мы и раньше отмечали, у Израиля есть право на самооборону", - говорится в опубликованном в четверг заявлении германского внешнеполитического ведомства.

В нем также отмечается, что "крайне важно не допустить дальнейшей эскалации ситуации".

Минувшей ночью израильские военные сообщили, что иранские силы осуществили пуск примерно 20 ракет с территории Сирии по израильским позициям на Голанских высотах. В ответ ВВС Израиля нанесли ракетные удары по целям на сирийской территории.

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Тэги: ФРГ, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]