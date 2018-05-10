Обсуждения Хельсинской комиссией в Конгрессе США являются средством давления на Баку – помощник президента Азербайджана

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов расценивает обсуждения, организованные 9 мая в Конгрессе со стороны Хельсинской комиссией США, как средство давления на официальный Баку.

«Напомню, что председатель именно этой Комиссии, конгрессмен Крис Смит еще в декабре 2016 года выдвинул законопроект, предусматривающий жесткие санкции против Азербайджана. Положения этого проекта были направлены на серьезный подрыв американо-азербайджанских отношений в экономической, политической и военной сферах», - написал А.Гасанов на своей странице в соцсети «Facebook».

Он также отметил, что «это тот самый Смит, который долгое время проявляет особое рвение в том, чтобы правительство США признало вымышленный "геноцид армян"».

«Председатель Комиссии, который должен демонстрировать одинаковое отношение ко всем странам, народам и конфессиям, неоднократно выражал свою особую любовь к Армении и армянскому народу»,- отметил он.

А.Гасанов подчеркнул, что организацию 9 мая слушаний со стороны Комиссии по правам человекам в Азербайджане является неслучайным. По его мнению, на слушаниях, наряду с людьми, внимательно наблюдающими и проявляющими интерес к процессам в Азербайджане, участвовали и «эксперты», по разным причинам занимающие жесткую антиазербайджанскую позицию.

«Знакомство с выступлениями на этих слушаниях показало, что ораторы обладают очень поверхностным, а в большинстве случаев ошибочным впечатлением о происходящих процессах, соотношении политических сил, реальном весе некоторых структур в Азербайджане, представляющихся политической партией или общественным движением, в жизни общества и их настоящих намерениях», - подчеркнул помощник президента.

Ф.Исазаде