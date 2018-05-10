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Внешняя политика 10.05.2018 13:50

Обсуждения Хельсинской комиссией в Конгрессе США являются средством давления на Баку – помощник президента Азербайджана

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов расценивает обсуждения, организованные 9 мая в Конгрессе со стороны Хельсинской комиссией США, как средство давления на официальный Баку.

«Напомню, что председатель именно этой Комиссии, конгрессмен Крис Смит еще в декабре 2016 года выдвинул законопроект, предусматривающий жесткие санкции против Азербайджана. Положения этого проекта были направлены на серьезный подрыв американо-азербайджанских отношений в экономической, политической и военной сферах», - написал А.Гасанов на своей странице в соцсети «Facebook».

Он также отметил, что «это тот самый Смит, который долгое время проявляет особое рвение в том, чтобы правительство США признало вымышленный "геноцид армян"».

«Председатель Комиссии, который должен демонстрировать одинаковое отношение ко всем странам, народам и конфессиям, неоднократно выражал свою особую любовь к Армении и армянскому народу»,- отметил он.

А.Гасанов подчеркнул, что организацию 9 мая слушаний со стороны Комиссии по правам человекам в Азербайджане является неслучайным. По его мнению, на слушаниях, наряду с людьми, внимательно наблюдающими и проявляющими интерес к процессам в Азербайджане, участвовали и «эксперты», по разным причинам занимающие жесткую антиазербайджанскую позицию.

«Знакомство с выступлениями на этих слушаниях показало, что ораторы обладают очень поверхностным, а в большинстве случаев ошибочным впечатлением о происходящих процессах, соотношении политических сил, реальном весе некоторых структур в Азербайджане, представляющихся политической партией или общественным движением, в жизни общества и их настоящих намерениях», - подчеркнул помощник президента.

Ф.Исазаде

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Тэги: США, ОБСУЖДЕНИЯ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]