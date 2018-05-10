В Кении в результате прорыва плотины погибли порядка 40 человек

Жертвами прорыва плотины в округе Накуру в Кении стали как минимум 38 человек, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".
Прорыв плотины, расположенной вблизи города Солай, произошел в среду вечером. Потоками воды и грязи смыло сотни домов, отмечает агентство. Местные власти заявили, что от прорыва пострадали дома в радиусе двух километров от дамбы.
"Мы обнаружили 38 тел, многие люди пропали без вести. Это катастрофа", - заявил глава полиции близлежащего города Ронгай Джозеф Киоко.
Спасатели обнаружили и отправили в больницы порядка 40 человек.
С марта в Кении из-за наводнений, вызванных сезоном дождей, по данным кенийских властей, погибли как минимум 132 человека. Эта цифра не учитывает погибших в результате прорыва плотины в Солае.
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