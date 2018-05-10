Первый президент Армении считает необходимым провести внеочередные парламентские выборы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян больше не сможет влиять на политические процессы в стране посредством акций протеста и гражданского неповиновения, считает первый президент Армении (1991-1998 гг.) Левон Тер-Петросян.

"Сейчас многие пытаются дать политическую характеристику необычной ситуации, сложившейся в отношениях между парламентом и правительством. Парламентское большинство объявило себя оппозицией, а исполнительная власть рассматривается как правительство меньшинства", - написал Л.Тер-Петросян в своей статье, опубликованной на армянском интернет-ресурсе iLur.am. "Что может этому противопоставить новое правительство Пашиняна? До сих пор он навязывал свою волю парламенту при помощи всенародных акций и неповиновения, что в качестве демократического проявления с пониманием было воспринято международным сообществом. Но сможет ли он отныне влиять на Национальное Собрание тем же методом? Очевидно, что нет, потому что этот ресурс уже исчерпан", - отметил он.

По мнению экс-президента, одно дело навязывать собственную волю парламенту в качестве лидера народного движения, и совершенно другое - в статусе премьер-министра.

"В этом случае подобный стиль работы не будет воспринят мировым сообществом. Следовательно, как осознают многие, единственным методом выхода из сложившейся чересчур опасной для страны ситуации является проведение внеочередных парламентских выборов, бесспорно, после коренных изменений в Избирательном кодексе", - отметил Л.Тер-Петросян.